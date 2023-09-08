Площадь пожара в подмосковном Дмитрове достигла 700 "квадратов"

С огнем борются более 60 пожарных

Шестьдесят два человека и около двух десятков единиц техники направлены на тушение пожара в подмосковном Дмитрове. Горит ангар на площади 700 квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 8:11 утра. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на улицу Профессиональную, к дому 184. Пламя охватило металлический ангар.

Пятнадцать человек покинули здание еще до прибытия пожарных. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.

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