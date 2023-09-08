Спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Крыму

Акция готовилась по заданию военной разведки Украины

Сотрудники спецслужб задержали жителя Севастополя, работавшего на военную разведку Украины. Гражданин России планировал теракт на железной дороге в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В сообщении ЦОС сказано, что на территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова. Цель запланированного теракта - нарушение воинских перевозок.

По данным спецслужб, задержан житель Севастополя 1978 года рождения. По заданию военной разведки Украины он собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. При обыске в тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

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