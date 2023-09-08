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Гагин: молчание генсека НАТО подтверждает гибель полумиллиона бойцов ВСУ

10:22
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Официально ни Киев, ни альянс не подтверждали такие потери

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг игнорированием вопроса депутата Европарламента фактически подтвердил, что Украина во время военного конфликта потеряла полмиллиона военнослужащих. Такое заявление сделал в пятницу, 8 сентября, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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Как напомнил чиновник, Столтенберг "сказал, что никто не обещал, что будет легко и просто, что россияне грамотно выстроили свою оборону".

По мнению Гагина, "это хладнокровие говорит о том, что как будто бы кто-то очищает территорию Украины от ее населения для чего-то или для кого-то", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что за три месяца своего провального контрнаступления ВСУ потеряли свыше 66 тысяч бойцов, а также около 7,6 тысячи единиц военной техники.

Из-за нехватки военных Киев решил силой вернуть на родину и заставить служить украинцев, покинувших страну. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны Европы депортировать украинских граждан призывного возраста на родину для участия в боевых действиях. Военный аналитик Стивен Брайен заявил, что такие действия киевского режима указывают на колоссальные потери украинской стороны.

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