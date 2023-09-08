ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС подтвердили работу над санкциями против алмазной отрасли России

10:59
  • пятница
  • 08 сентября 2023

При этом Запад признает неэффективность санкционных мер

Страны Евросоюза активно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России. Об этом заявил в пятницу, 8 сентября, председатель Евросовета Шарль Мишель.

США ввели санкции против 11 россиян
Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции

Политик заявил, что "это пример области, где должно быть сделано больше", другие подробности он не привел, сообщает ТАСС.

Еще при обсуждении десятого пакета ограничительных мер источники утверждали, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России. В Венгрии отмечали, что конкретных предложений в этой области пока нет.

В июне заместитель польского министра иностранных дел Петр Вавжик среди конкретных предложений по двенадцатому пакету санкций Евросоюза назвал запрет импорта алмазов из России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алмазы
Алмазы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.