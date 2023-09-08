В ЕС подтвердили работу над санкциями против алмазной отрасли России

При этом Запад признает неэффективность санкционных мер

Страны Евросоюза активно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России. Об этом заявил в пятницу, 8 сентября, председатель Евросовета Шарль Мишель.

Политик заявил, что "это пример области, где должно быть сделано больше", другие подробности он не привел, сообщает ТАСС.

Еще при обсуждении десятого пакета ограничительных мер источники утверждали, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России. В Венгрии отмечали, что конкретных предложений в этой области пока нет.

В июне заместитель польского министра иностранных дел Петр Вавжик среди конкретных предложений по двенадцатому пакету санкций Евросоюза назвал запрет импорта алмазов из России.

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