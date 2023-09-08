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Чиновников в Туве уволили после ДТП с пятью погибшими

10:46
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Водитель служебной машины был пьян

Главу Минсельхоза Тувы Темира Сарыг-Хаа и главу региональной Авиалесоохраны Алаша Куулара отстранили от должностей из-за смертельного ДТП.

Авария произошла в ночь на 8 сентября на 926-м километре трассы "Енисей". Столкнулись две машины, одна из которых принадлежала подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ "Авиалесоохрана".

В результате ДТП погибла  семья из Дзун-Хемчика: мать, отец, сын, бабушка и тетя. Находившийся в салоне старший сын выжил, но получил множественные травмы. Младший сын ждал семью дома. Сейчас с ним работают психологи.

"Водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз", – написал в своем telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

По его словам, трагедия стала следствием халатности и отсутствием надлежащего контроля за служебной дисциплиной.

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