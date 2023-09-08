ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

На каховском направлении ликвидированы 15 боевиков

Склад боеприпасов ВСУ уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" под Херсоном. Также ликвидирован 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом, сообщил знакомый с ситуацией источник агентству РИА Новости.

В результате поражения позиций артиллерией уничтожены трое военнослужащих ВСУ, еще четверо ранены. На каховском направлении ВС России нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск. Ликвидированы 15 боевиков.

Кроме того, позиция подразделения ВСУ уничтожена в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра. Выведено из строя 4 автомобиля, ликвидированы четыре украинских боевика.

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