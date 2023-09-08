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Полиция задержала лидеров неонацистской группировки "Белая масть"

11:19
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Они готовили преступления против интересов России

В России задержали лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений.

Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступников задержали сотрудники МВД совместно с СКР, ФСИТ и Росгвардией.

Неонацисты поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями и готовили серию преступлений против интересов России.

Лидеров группировки задержали по месту проживания. Среди них есть лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, нацистскую символику, атрибутику и литературу.

Возбуждено уголовное дело по статьям: "Террористический акт", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Фигуранты заключены под стражу.

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