На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

Блокада длилась почти 900 дней

В Петербурге проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв блокады. Она началась 82 года назад и продолжалась почти девятьсот дней.

За это время от голода и постоянных бомбардировок погибли около полутора миллионов человек. Утром на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов и венков. В ней приняли участие ветераны войны, блокадники и члены правительства Санкт-Петербурга.

В 41-м гитлеровские оккупанты намеревались стереть город с лица земли, уничтожив всех его жителей. Но в тяжелейших условиях Ленинград выстоял. И подвиг его защитников навсегда останется в сердцах потомков.

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