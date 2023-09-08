Российские войска развивают наступление в районе Купянска

Войска подходят все ближе к Синьковке

В Одесской области этой ночью снова гремели взрывы. Российские вооруженные силы продолжили серию ударов по объектам портовой инфраструктуры, которые киевский режим использует для перевалки военных грузов. Уничтожены склады горюче-смазочных материалов, нефтеналивная техника. Сирены воздушной тревоги звучат с самого утра в большинстве украинских регионов, в том числе в столице страны. Тем временем, на линии соприкосновения наши бойцы развивают наступление в районе Купянска.

С каждым днем российские войска подходят все ближе к Синьковке - одному из главных укрепрайонов ВСУ на Купянском направлении. Сегодня при поддержке бронетехники, мотострелки возобновили штурм позиций боевиков. Единственное, что еще как-то сдерживает наступление, - это минные поля. Чтобы не рисковать понапрасну, командование решило не идти в "лобовую", а методично уничтожать опорные пункты националистов с дистанции.

Под Артемовском, на участках, откуда боевики каждый день пытаются прорваться к пригородным Клещеевке и Андреевке, скрытно действуют снайперы. В списке на ликвидацию в первую очередь – расчеты реактивных противотанковых установок, корректировщики батарей и наблюдатели противника. Одним выстрелом нейтрализован оператор ПТУРа. Через секунды – второй. Такие цели снайперы уничтожают сами. А если заметят, что боевики собираются идти в атаку при поддержке бронетехники, то сориентируют на квадрат минометчиков.

В Запорожской области отбиты все атаки националистов в Работино и Вербовом. При поддержке авиации боевиков удалось отбросить от Новодонецкого и Новомайорского. Ударами штурмовиков только за один день уничтожены 180 националистов.

В Луганской республике, где фронт сдвинулся на запад, работают саперы. Сегодня разминируют территорию бывшего пионерлагеря. Бойцы внимательно и осторожно осматривают каждую воронку. Брошенные ящики сдергивают так называемыми "кошками"- на случай, если внутри ловушка. Собранные гранаты уничтожают на пустыре.

В поселках хорошо слышна канонада. Передовая недалеко. И почти ежедневно ВСУ обстреливают из гаубиц и реактивных установок дома мирных жителей.

"Да, боеприпасы НАТОвского производства, кассетные, которые идут, поставляемые киевскому режиму, предназначены для прожигания брони, для поражения личного состава, легкой техники, для людей он предназначен", - говорит сапер с позывным "Взрыватель".

Фрагмент кассетного снаряда, который застрял в огороде, саперы обезвредили. Всего же за последние месяцы инженерным подразделениям удалось очистить от боеприпасов более двухсот разных объектов.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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