На Гонконг обрушился сильнейший за 140 лет ливень

Объявлен наивысший уровень погодной опасности

Рекордный ливень обрушился этой ночью на южную часть материкового Китая и Гонконг. На полуострове он стал сильнейшим почти за полтора столетия. Объявлен наивысший, чёрный уровень погодной опасности.

За считанные часы выпало больше полутора метров осадков. Движение транспорта парализовано. По улицам можно передвигаться только на лодках. Полностью затоплено несколько станций метро. Социальные учреждения закрыты. В школах отменили занятия. Власти рекомендуют компаниям перевести сотрудников на удалённый режим работы.

В Гонконге сообщают о погибшем и более ста пострадавших. Из опасных районов соседней провинции эвакуировали 11 тысяч человек. Для них организовали временные укрытия. Прогнозы синоптиков неутешительны. Ливень продолжится и сегодня.



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