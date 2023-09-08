ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украину предупредили о потере территорий из-за политики США

11:41
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Интересы Вашингтона далеко не всегда совпадают с интересами Киева

Интересы Соединенных Штатов далеко не всегда совпадают с интересами Украины. Поэтому американские аналитики рассматривают ситуацию на линии соприкосновения ВСУ и российских войск объективно – а не так, как хотелось бы Киеву, заявил американский военный эксперт Дэниэл Дэвис.

"Это неизбежно": в США предупредили Зеленского о возможных территориальных потерях
Кандидат в президенты США пообещал признать новые российские территории

Бывший офицер ВС США прокомментировал высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который посоветовал "заткнуться" аналитикам в США, говорящим о "слишком медленном" контрнаступлении ВСУ. Дэвис подчеркнул, что украинское контрнаступление идет не просто медленно — оно обречено на неудачу. Всем понятно, что никакая накачка Киева вооружениями, никакие отсрочки по времени не помогут ВСУ добиться контроля над занятыми ВС России территориями, пишет эксперт в статье для 19FortyFive.

Эксперт признал, что нынешний подход Вашингтона к поддержке Украины - давать столько, сколько потребуется - приводит лишь к потерям населения и разрушению украинской инфраструктуры. Дэвис убежден, что без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию – а, следовательно, военного решения конфликта у Киева нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уничтоженная техника погранслужбы Украины
Уничтоженная техника погранслужбы Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.