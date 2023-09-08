Интересы Вашингтона далеко не всегда совпадают с интересами Киева

Интересы Соединенных Штатов далеко не всегда совпадают с интересами Украины. Поэтому американские аналитики рассматривают ситуацию на линии соприкосновения ВСУ и российских войск объективно – а не так, как хотелось бы Киеву, заявил американский военный эксперт Дэниэл Дэвис.

Бывший офицер ВС США прокомментировал высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который посоветовал "заткнуться" аналитикам в США, говорящим о "слишком медленном" контрнаступлении ВСУ. Дэвис подчеркнул, что украинское контрнаступление идет не просто медленно — оно обречено на неудачу. Всем понятно, что никакая накачка Киева вооружениями, никакие отсрочки по времени не помогут ВСУ добиться контроля над занятыми ВС России территориями, пишет эксперт в статье для 19FortyFive.

Эксперт признал, что нынешний подход Вашингтона к поддержке Украины - давать столько, сколько потребуется - приводит лишь к потерям населения и разрушению украинской инфраструктуры. Дэвис убежден, что без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию – а, следовательно, военного решения конфликта у Киева нет.

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