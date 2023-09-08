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МИД ФРГ: будущее Украины связано с НАТО

12:17
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Однако принимать Украину в альянс не спешат

Будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Такое заявление сделала в пятницу, 8 сентября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Однако политик подчеркнула, что "Украина не может быть принята, пока находится в состоянии войны", поскольку военный блок обязан защищать "каждый квадратный сантиметр территории альянса", сообщает Funke.

Ранее руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что отказ от части территорий позволит Украине стать "полноправным членом" альянса. Однако МИД Украины подчеркивал, что такая идея "абсолютно неприемлема".

В июле Алексей Резников, занимавший тогда пост украинского министра обороны, выражал убежденность в том, что Украину могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года.

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