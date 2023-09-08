В Москве причиной задержки смс стали ддос-атаки

На ход голосования на выборах это не влияет
Попытки атаки на сервера компании, осуществляющей доставку сообщений, стали причиной задержки поступления СМС участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве.
Об этом журналистам сообщил совладелец компании ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко. На ход голосования это никак не влияет. Все СМС будут доставлены, но с небольшой задержкой.
"В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы" – подчеркнул он.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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