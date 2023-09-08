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В Москве причиной задержки смс стали ддос-атаки

11:24
  • пятница
  • 08 сентября 2023

На ход голосования на выборах это не влияет

Попытки атаки на сервера компании, осуществляющей доставку сообщений, стали причиной задержки поступления СМС участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве.

Об этом журналистам сообщил совладелец компании ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко. На ход голосования это никак не влияет. Все СМС будут доставлены, но с небольшой задержкой.  

"В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы" – подчеркнул он.

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