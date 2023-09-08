США назвали количество своих военных в Польше

Польша и США сотрудничают в военной сфере

В Польше дислоцированы более 10 тысяч военнослужащих США. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал американский посол в Варшаве Марк Бжезинский.

Дипломат подчеркнул, что "это не случайно", поскольку "рука об руку с польскими солдатами мы реализуем задание от президента Джо Байдена: каждый сантиметр пространства НАТО — включая Польшу, разумеется — в безопасности и защищен".

Бжезинский заверил в сотрудничестве Соединенных Штатов с Польшей "настолько тесно, насколько это возможно между союзниками", сообщает "Интерфакс".

В июне официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала, что Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. НАТО сформировала боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего — лишь тогда они смогут "нам предъявлять претензии" насчет присутствия на белорусской территории вагнеровцев.

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