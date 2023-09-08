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Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма в экономике

12:00
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Это важно и при планировании бюджета

Риски для экономики никуда не делись, поэтому надо избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета. Такое заявление сделал в пятницу, 8 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Политик отметил, что, "двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы, в том числе вызовы в мировой экономике".

Как предупредил Мишустин, данные риски могут оказать влияние на российские государственные финансы, сообщает ТАСС.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно поддерживать постоянную готовность экономики к шоку и необходимый запас прочности финансовой системы, причем "эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше".

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что крайне низкий уровень безработицы в России является тормозом для роста экономики, это "серьезный системный вызов".

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