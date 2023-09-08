Сорок украинских военных ранены в результате удара "Искандером" по Кривому Рогу

Разрушено здание полицейского управления

Украинские власти официально подтвердили сообщения о ракетном ударе по зданию полиции в Кривом Роге утром 8 сентября. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

Местные власти сообщали об одном погибшем и девяти пострадавших. Позже появилась информация о 40 раненых. Из-под завалов извлекли троих человек.

По данным местных жителей, в здании Национальной полиции Украины в Кривом Роге были расквартированы военные, сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель". В момент удара там проходило совещание офицерского состава. По предварительной информации, здание разрушено попаданием ракеты "Искандер".

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