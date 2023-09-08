ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сорок украинских военных ранены в результате удара "Искандером" по Кривому Рогу

12:17
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Разрушено здание полицейского управления

Украинские власти официально подтвердили сообщения о ракетном ударе по зданию полиции в Кривом Роге утром 8 сентября. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

Российские "Искандеры" нанесли удары по командным пунктам ВСУ
Military Watch: ракетный комплекс ВС России "Искандер" представляет угрозу для НАТО

Местные власти сообщали об одном погибшем и девяти пострадавших. Позже появилась информация о 40 раненых. Из-под завалов извлекли троих человек.

По данным местных жителей, в здании Национальной полиции Украины в Кривом Роге были расквартированы военные, сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель". В момент удара там проходило совещание офицерского состава. По предварительной информации, здание разрушено попаданием ракеты "Искандер".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.