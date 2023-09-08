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Россия закончила август с профицитом бюджета

12:39
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Отмечен существенный рост ненефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей. Это означает, что экономика адаптируется к текущим вызовам. Такое заявление сделал в пятницу, 8 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма в экономике

Глава правительства отметил, что во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, которые в августе превысили 1,820 трлн рублей, что на 56,5% больше уровня аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве финансов подсчитали, что в период с января по июль 2023 года дефицит федерального бюджета России достиг 2,8 трлн рублей. За этот период он был исполнен на 1,8 процента от ВВП. При этом аналитики ведомства подчеркнули, что плановый дефицит бюджета составляет порядка 3 трлн рублей.  

При этом глава кабмина подчеркивал, что опасения относительно исполнения российского федерального бюджета по результатам первой половины 2023 года не оправдались.

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