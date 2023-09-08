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ЕС объявил о прогрессе в борьбе с обходом санкций против России

12:39
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Однако на российскую экономику рестрикции влияют слабо

Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом санкций, введенных против России — такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал глава Евросовета Шарль Мишель.
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Политик подчеркнул, что борьба с обходом санкций требует серьезного диалога с другими государствами.

Мишель отметил, что для Евросоюза работа в данном направлении очень важна, причем интеграционному объединению якобы удается достичь прогресса, сообщает РИА Новости.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавала, что экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию. Политик отметила, что рестрикции "должны были бы иметь экономический эффект", однако "этого не происходит".

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны переоценили эффективность антироссийских санкций. По мнению политического эксперта, попытки США и ЕС нанести экономическому сектору России поражение были обречены на провал из-за разногласий между ведущими странами Европы.

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