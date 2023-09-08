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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву

12:48
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Туристам перенесут дату поездки или вернут деньги

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года.

Росавиация в ближайшее время проведет оперативное совещание с целью обеспечить перевозки россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, а также тех, кто в ближайшие дни собирается в Египет.

Авиакомпания готова перенесли дату поездки или компенсировать стоимость билета в полном объеме, передает ТАСС

За подробной информацией туристам рекомендовано обращаться к туроператору "Интурист", который работает с Red Sea Airlines.

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