Активы Volvo в России переданы российскому инвестору

Шведская компания решила покинуть российский рынок

Активы шведского автомобильного концерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказали в пресс-службе российского Министерства промышленности и торговли.

Ведомство совместно с новым собственником уже определило российского партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску, сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации на Украине и введения Западом антироссийских санкций ряд зарубежных компаний принял решение сократить или полностью прекратить присутствие в России.

В частности, с российского рынка ушла французская автокомпания Renault. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства". В столице запустили производство автомобилей под брендом "Москвич".

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