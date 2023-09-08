В Воронежской области выявили новые случаи сибирской язвы

Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного

Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе были госпитализированы семь человек. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин.

В больницу доставили двух женщин и пятерых мужчин, сообщает РИА Новости.

В августе в Роспотребнадзоре сообщали, что житель Воронежской области, который заразился сибирской язвой, нарушил ветеринарные правила, не показал свою корову государственному ветеринарному врачу и не вакцинировал животное от сибирской язвы.

В Казахстане также зафиксировали вспышку сибирской язвы. Местные средства массовой информации пишут, что 15 человек госпитализированы с таким диагнозом, еще 35 контактных лиц находятся под наблюдением в Акмолинской области на севере страны.

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