ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Воронежской области выявили новые случаи сибирской язвы

13:20
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного

Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе были госпитализированы семь человек. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин.

В больницу доставили двух женщин и пятерых мужчин, сообщает РИА Новости.

В августе в Роспотребнадзоре сообщали, что житель Воронежской области, который заразился сибирской язвой, нарушил ветеринарные правила, не показал свою корову государственному ветеринарному врачу и не вакцинировал животное от сибирской язвы.

В Казахстане также зафиксировали вспышку сибирской язвы. Местные средства массовой информации пишут, что 15 человек госпитализированы с таким диагнозом, еще 35 контактных лиц находятся под наблюдением в Акмолинской области на севере страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Карантинный пост
Карантинный пост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.