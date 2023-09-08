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Европарламент уличил Столтенберга во лжи относительно Украины

13:11
  • пятница
  • 08 сентября 2023

ВСУ потеряли более полумиллиона человек

Йенса Столтенберга уличили во лжи относительно ситуации на Украине. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО опровергла его слова о том, что Вооруженные силы Украины постепенно завоевывают территории.  

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Дейли прямо заявила генсеку НАТО: это неправда. На самом деле Украина с прошлого посещения страны Столтенбергом потеряла около полумиллиона человек, а также часть своих территорий.

По словам евродепутата, выступление которой публикует YouTube-канал VideoParliament Ireland, Украина находится в состоянии "кровавой войны". Она отметила, что киевский режим начал мобилизовать граждан с серьезными болезнями и инвалидностью. Ранее в США также признали, что контрнаступление ВСУ обречено на неудачу, Киев теряет территории и население.

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