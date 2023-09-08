Мосгоризбирком: Все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

Выборы мэра проходят с 8 по 10 сентября

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что наблюдались попытки нарушения голосования в ДЭГ через DDoS-атаки на операторов. В настоящее время атаки отбиты и SMS приходят штатно.

"Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час", – заявила Кириллова.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэры Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"