ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгоризбирком: Все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

13:09
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Выборы мэра проходят с 8 по 10 сентября

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что наблюдались попытки нарушения голосования в ДЭГ через DDoS-атаки на операторов. В настоящее время атаки отбиты и SMS приходят штатно.

"Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час", – заявила Кириллова.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэры Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Мужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.