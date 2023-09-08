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Лавров прибыл в Индию на саммит G20

13:42
  • пятница
  • 08 сентября 2023

"Большая двадцатка" будет заседать два дня

Глава МИД Сергей Лавров прибыл столицу Индии Нью-Дели для участия в саммите G20.

Об этом в пятницу, 8 августа, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Самолет министра приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди.

Саммит группы "Большой Двадцатки" пройдет в период с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. В заседании саммита примут участие порядка 30 государств. Российскую делегацию возглавляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.    

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