МЧС рассказало о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России

Это включает АЭС и химические производства

Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить потенциально опасные объекты на территории России. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал российский министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.

Глава МЧС уточнил, что объектами для предпринимаемых атак ВСУ становятся химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения, сообщает РИА Новости.

7 сентября сообщалось, что украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу энергетиков Энергодару, в окрестностях которого находится Запорожская атомная электростанция. Погибших нет, хотя обломки аппарата угодили в многоэтажный жилой дом.

Затем российские , бойцы получили разведывательные данные о том, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Они успешно сбили дрон — оказалось, что это чешский Primoco One стоимостью 550 тысяч евро.

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