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МЧС рассказало о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России

13:59
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Это включает АЭС и химические производства

Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить потенциально опасные объекты на территории России. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал российский министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.
Атака украинского БПЛА не нарушила работу Курской АЭС

Глава МЧС уточнил, что объектами для предпринимаемых атак ВСУ становятся химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения, сообщает РИА Новости.

7 сентября сообщалось, что украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу энергетиков Энергодару, в окрестностях которого находится Запорожская атомная электростанция. Погибших нет, хотя обломки аппарата угодили в многоэтажный жилой дом.

Затем российские , бойцы получили разведывательные данные о том, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Они успешно сбили дрон — оказалось, что это чешский Primoco One стоимостью 550 тысяч евро.

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