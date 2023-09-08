ВС России подбили еще один танк Challenger 2

Об этом рассказали власти Запорожской области

Российские бойцы подбили еще один британский танк Challenger 2, который использовали Вооруженные силы Украины. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

В эфире телеканала "Россия 24" политик уточнил, что в зоне боевых действий в региона "порядка семи штук" таких танков — четыре под Степногорском и два в Орехове, "наши "птички" их видят".

Два британских танка уже ликвидированы противотанковым ракетным комплексом "Корнет", отметил Балицкий. Он подчеркнул, что данные боевые машины с точки зрения броневой мощи "никак себя не показывают".

6 сентября новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что на Украине в ходе боевых действий был уничтожен танк Challenger 2 из числа предоставленных украинской армии Лондоном боевых машин. Вдаваться в подробности он не стал.

Российские власти многократно подчеркивали, что вся западная военная техника, которой союзники снабжают киевский режим, прекрасно горит на поле боя.

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