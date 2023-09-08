Выборы в новых регионах России проходят при высокой явке

По данным ЦИК, интерес избирателей огромный

В России в пятницу стартовали выборы разного уровня. Жителям 85 регионов предстоит избрать губернаторов, а в Москве - мэра столицы, также идёт голосование за кандидатов в депутаты местных заксобраний и Госдумы, представителей муниципальных органов власти. Всего по стране зарегистрированы более 80 тысяч кандидатов. 70 тысяч - от политических партий. Впервые в голосовании участвуют и жители новых российских регионов.

С началом работы информационного центра в первый день голосования председатель ЦИК Элла Памфилова запустила работу специальной видеостены, на экранах отображается все информация о ходе выборов. Сегодня и завтра, в частности, данные о явке будут обновляться в 15 и 20 часов, а в воскресенье, в последний день выборов - каждые два-три часа.

В этом году выборы проходят в 85 субъектах федерации, в которых проживают более 65 миллионов избирателей. В 21 регионе выбирают высших должностных лиц исполнительной власти - в частности, в Москве - мэра. В четырех субъектах, в том числе в Крыму, голосуют за своих депутатов Государственной думы. Также выбирают 21 региональный парламент. И, конечно же, особенными эти дни станут для жителей новых российских регионов - впервые они голосуют в составе России. Причем, учитывая прифронтовые условия, голосование началось досрочно. И проводили его так, чтобы обеспечить безопасность избирателей.

"В новых регионах - выборы сразу нескольких уровней. Это нужно, чтобы сформировать всю вертикаль власти. Интерес избирателей огромный. Явка с учетом досрочного голосования, например, в ЛНР уже превысила 26, в ДНР - 45 процентов. А лидер - Херсонская область, там пришли на участки, проголосовали на дому или на придомовых территориях свыше 53 процентов избирателей", - сообщила Элла Памфилова.

"Люди стержневые, люди с очень активной гражданской позицией, которые, поверьте мне, не дадут проскочить ни одной провокации, ни одному фейку, потому что им есть что терять. Они уже настолько закалённые, они настолько чётко понимают, что они хотят в будущем. Для них выбор главы региона гораздо существенней, чем выбор главы региона для какого-либо другой области, другого субъекта", - отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Выборы в России, это признают и иностранные наблюдатели, доступные и максимально удобные. Система совершенствуется последние несколько лет, и вот уже в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. А 25 субъектов федерации используют ещё и дистанционное электронное голосование.

Москва - пионер в освоении этой формы. На участках в столице теперь никаких очередей. Можно получить как привычный бумажный, так и электронный бюллетень - в специальном терминале. Именно так проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Все новшества, безусловно, также сказывается на явке, которая в этом году прогнозируется на уровне 70 процентов и повышает легитимность выборов.

Москвичи сегодня выбирают мэра. На этот пост баллотируются кандидаты от пяти парламентских партий. Дмитрий Гусев - от "Справедливой России", Владислав Даванков представляет партию "Новые люди", Леонид Зюганов - КПРФ, Борис Чернышов - от ЛДПР и от "Единой России" действующий мэр Сергей Собянин.

Единый день голосования - под пристальным партийным и общественным вниманием. Всего в избиркомах разного уровня работают почти 220 тысяч наблюдателей. Контроль за выборами уже по традиции осуществляют ситуационный центр Общественной палаты. А в Москве и Общественный штаб по наблюдению. Как сообщают их пресс-службы, серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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