В Московском зоопарке поселились бинтуронги

Их называют кошачьими медведями

Пара экзотических хищников - бинтуронгов - поселилась в Московском зоопарке. Эти животные обитают в Юго-Восточной Азии. Их ещё называют кошачьими медведями - за внешность и неуклюжую походку.

Самец Зефир и самка Фиона активно осваивают новую территорию. Они пока стесняются посетителей и предпочитают наблюдать за ними с высоты.

Увидеть их проще всего вечером, когда бинтуронги наиболее активны. В это время суток можно даже услышать необычные звуки, которые издают животные. Временами это похоже на хохот, а иногда на рычание.

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