Один из 20 отравившихся шаурмой в Курской области умер от токсического шока

Число пострадавших растет

Массовое отравление в городе Льгове Курской области расследует региональное управление Роспотребнадзора. Число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 22 человек, сообщили в санитарном ведомстве.

Исследования заболевших после употребления в пищу продукции павильона "Шаурма на Гагарина" методом ПЦР-тестирования выявило у пострадавших стафилококк. Роспотребнадзор приостановил деятельность павильона с шаурмой, специалисты начали проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.

О массовом отравлении шаурмой во Льгове стало известно в ночь на 7 сентября. Несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. Одна из пострадавших - 23-летняя девушка - от инфекционно-токсического шока скончалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"