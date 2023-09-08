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Один из 20 отравившихся шаурмой в Курской области умер от токсического шока

13:45
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Число пострадавших растет

Массовое отравление в городе Льгове Курской области расследует региональное управление Роспотребнадзора. Число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 22 человек, сообщили в санитарном ведомстве.

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Исследования заболевших после употребления в пищу продукции павильона "Шаурма на Гагарина" методом ПЦР-тестирования выявило у пострадавших стафилококк. Роспотребнадзор приостановил деятельность павильона с шаурмой, специалисты начали проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.

О массовом отравлении шаурмой во Льгове стало известно в ночь на 7 сентября. Несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. Одна из пострадавших - 23-летняя девушка - от инфекционно-токсического шока скончалась.

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