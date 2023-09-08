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Выборы мэра Москвы: как и где можно проголосовать

15:02
  • пятница
  • 08 сентября 2023

В этом году голосование проходит в онлайн и офлайн-форматах

В Москве сегодня началось голосование на выборах мэра города. Оно продлиться до воскресенья 10 сентября. Проголосовать можно несколькими способами.
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Трёхдневное голосование стартовало. С 8:00 пятницы все граждане РФ, достигшие совершеннолетнего возраста, имеют право на участие в голосовании.

В этом году голосование проходит с 8 по 10 сентября в онлайн и офлайн-форматах. Жителям столицы предстоит выбрать мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административного округов. В рабочий день на участках пока не так многолюдно. Однако сотрудники участковой избирательной комиссии в абсолютной готовности с 8:00.

"На избирательном участке сейчас два вида голосования. Первый - это по стандарту, выдача бумажных бюллетеней, второй - это можно проголосовать через терминалы электронного голосования", - пояснила заместитель председателя УИК №38 Татьяна Зиновьева.

Жителям столицы доступны несколько способов голосования: можно прийти на избирательный участок и заполнить бумажный бюллетень. Также отдать свой голос можно при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ). Они также установлены на каждом участке и позволяют избежать очереди. Терминалы выдают электронные бюллетени и моментально учитывают результат. Или сделать выбор онлайн.

Как практика показывает, очень много людей идет голосовать в первые часы, но вот, в частности, сейчас достаточно большое участие в дистанционном голосовании, хорошая явка.

Онлайн - голосование - самый удобный способ для голосования. И многие избиратели столкнулись с проблемой - не приходил код подтверждения. Позже стала известна причина - система подверглась серьёзной DDos- атаке. Она была успешно отражена. Сейчас все системы работают штатно.

Для голосования необходимо иметь полную учётную запись на сайте mos.ru. Голосование организовано в больницах и санаториях, на предприятиях непрерывного цикла. Маломобильные граждане, как всегда, смогут проголосовать на дому с помощью переносных терминалов. Однако традиционно многие избиратели пришли на участки для голосования.

Напомним, что москвичи выбирают мэра столицы. Зарегистрированы 5 кандидатов. Дмитрий Гусев представляет партию "Справедливая Россия - За правду"; Владислав Даванков - партию "Новые люди"; от КПРФ идет Леонид Зюганов. Сергей Собянин представляет партию "Единая Россия", а Борис Чернышов - кандидат от ЛДПР.

Проголосовать - как онлайн, так и очно – уже можно. Закончится эта процедура лишь в 20:00 воскресенья.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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