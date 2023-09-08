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В Москве завершен первый этап реконструкции столичных поликлиник

15:08
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Медучреждения приводят к единому московскому стандарту

В столице завершён первый этап реконструкции московских поликлиник. Это около 200 зданий. Половина из существующих в городе. Они были устаревшие, а теперь заработали в новом виде и по новому стандарту. Одну из них - в Лосиноостровском районе - сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

К такому современному виду поликлиники москвичи уже начали привыкать. Светлые просторные кабинеты, удобная мебель, новая техника. И это благодаря комплексному подходу к модернизации столичных амбулаторий. А сегодняшняя сдача целого поликлинического комплекса в Лосиноостровском районе стала финишной точкой первого этапа масштабной реконструкции всех московских поликлиник.

"Сегодня в Москве большое событие - мы завершили первый этап реконструкции городских поликлиник, половина всех зданий - около 200. Мы выбрали самые плохие, самые морально и физически устаревшие и сделали из них современные медицинские здания, оснащённые первоклассным оборудованием, по стилю совершенно другие и комфортные для посетителей и для врачей. В Лосиноостровском ещё целый комплекс зданий - две поликлиники реконструированы и сделан ещё пристрой к взрослой поликлинике", - рассказал Собянин.

Эту поликлинику на 1-ой Напрудной улице ремонтировали год. В результате обновился не только дизайн, мебель и медицинское оборудование. Увеличилось количество кабинетов педиатров. И теперь здесь могут провести больше 300 осмотров за смену.

"У нас это очень большое отделение поликлиники, которая обслуживает 15,5 тысяч детского населения, и мы, конечно же, нуждаемся в кабинетах врачей - участковых педиатров. Поэтому количество кабинетов врачей-педиатров было увеличено с 6 до 8", - рассказала Наталья Менькина, главный врач детской городской поликлиники №11.

Крупнейшая программа реконструкции городских поликлиник проходит по единому московскому стандарту. Вместо регистратуры - удобные стойки информации с консультантами. Обязательно не менее восьми наиболее востребованных медицинских специальностей. А в головном подразделении поликлиники ещё 5 узкопрофильных специалистов, например, аллерголог-иммунолог, инфекционист или пульмонолог. Это позволяет пациенту пройти обследование максимально близко к дому без лишних перемещений.

"Новое оборудование обеспечивает максимально удобное и более точное исследование органа зрения у детей. Особенно у наших маленьких пациентов. Много аппаратуры новой, хорошей", - отметила врач-офтальмолог Нина Гаврилина.

Современное оборудование теперь есть в каждой поликлинике. Рентген, УЗИ, аппараты функциональной диагностики. В головном отделении обязательно МРТ, КТ и множество узкопрофильный диагностических систем. Важным условием врачи называют правильное расположение кабинетов, которые снижают вероятность появления очередей. Наиболее востребованные кабинеты на нижних этажах, менее посещаемые и административные – на верхних.

Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход через фильтр-бокс. Такой подход исключает вероятность, что заразится кто-то из других посетителей поликлиники. Причем, такой комплексный подход к обновлению коснулся не только амбулаторных зданий. Территория вокруг тоже благоустроена. Организованы парковки, детские площадки, удобные подъезды.

Сейчас в городе приступили ко второму этапу реализации программы модернизации амбулаторного звена. В Москве отремонтируют ещё 140 поликлиник и построят как минимум 10 новых. Сейчас начинаются работы в первых 40 из них. Завершить второй этап планирует через два года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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