Актеры дубляжа обвинили известный российский банк в краже их голосов

Теперь их голосами озвучивают пикантные и противозаконные ролики

Московским актёрам дубляжа пришлось обращаться в полицию, после того как недобросовестные заказчики похитили их голоса. Всё начиналась как обычно: договор, запись, оплата. Но потом актёры с удивлением обнаружили свой голос не только у виртуального помощника, но и в более пикантных роликах.

— Хамелеон, способный притвориться кем угодно - вот что действительно страшно.

Слова почти пророческие для актрисы дубляжа Алёны Андроновой. И самое удивительное, что таким хамелеоном стал для девушки её же рабочий инструмент - собственный голос. В далёком 2019-м она откликнулась на кастинг одного очень известного и крупного банка. Наниматели утверждали: они в поиске той, кто подарит виртуальному сотруднику их колл-центра свой голос - этакий помощник в работе с клиентами. Закрытая база, зашифрованная система - вот что обещали Алёне. А потом отправили её записи в свободное плаванье по интернету.

"Узнала я об этом от знакомых. Они сказали, что слышали меня в рекламе 18+, которая появляется перед роликами в интернете. Я сказала, что быть такого не может. Но в итоге мне записали видео и стали присылать. И не один человек. И я услышала, что это действительно я", - говорит Андронова.

Шок, паника и молчание банка. Функция "надругаться над голосом Алёны" при этом оставалась в свободном доступе для всех желающих на официальном сайте банка. Достаточно внести небольшую сумму и загрузить в бот свой текст. Можно было даже выбрать интонацию. От грусти до флирта.

"Ну вот, например, я пыталась как раз понять: какой объём текста можно синтезировать на сайте. Вставила сюда монолог и прям достаточно большой кусок получился. Таким образом можно синтезировать вообще любой текст, который я никогда в жизни не говорила. Кто угодно сможет это сделать. Вот тут у меня нет ни регистрации, ничего. Я просто зашла на сайт и вбила", - показывает Андронова.

Параллельно в Сети начали появляться видеоролики и с ещё одним коллегой Алёны - актёром озвучки Павлом Дорофеевым.

"Какого-то сомнительного содержания. В некоторых случаях даже достаточно экстремистские. Я к этим роликам вообще не имею никакого отношения", - говорит актер.

В итоге - колоссальные репутационные потери. Заказчики после порно-роликов опасаются приглашать Алёну на более серьёзные проекты. Видео с фальшивым голосом Павла и вовсе попадают под несколько статей Уголовного кодекса. Банк вышел на связь с пострадавшими только спустя полгода. С официального сайта убрали возможность создания голосовых роботов. Алёне предложили денежную компенсацию, но взамен потребовали отказаться от всех претензий.

"Был заключён договор, в соответствии с которым вы выполнили работы по озвучиванию текстов и передали исключительные права на них банку в полном объеме, в том числе права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений. При этом наш договор прямо предусматривал ваше согласие на использование и переработку записей третьими лицами. Таким образом, банк вправе использовать записи голоса любыми способами, в том числе для обучения нейросетей", - говорится в заявлении банка.

Вот только в самом договоре - размытые формулировки и ни слова о голосовом "синтезе". Нет упоминаний и о нейросетях: тогда, в 2019м, о них мало что было известно.

"Вот у меня есть договор от 2019 года. О каких синтезах вообще шла речь? Исполнение - это конкретный результат. И слово "исполнение" и его переработки я никаким образом не могла выявить, что это будет синтез и тем более будет синтез, доступный абсолютно любому желающему", - возмущается Андронова.

Сегодня нейросети умеют почти идеально копировать человека и его функции, и мошенники вполне могут этим воспользоваться.

"По данному вопросу регулировать необходимо, всё-таки голос вносить в интеллектуальную собственность. То есть вносить конкретные изменения в статью 4 Гражданского кодекса. В данном случае у дикторов и у тех кто, например, продаёт свой голос для озвучки, было право при заключении договора в лицензионном соглашении указывать соответствующий образ персональных данных для коммерческой деятельности", - говорит Антон Ткачёв, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Алёна и Павел всё же рассчитывают на справедливость. Судебный иск подан и находится на рассмотрении.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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