Москва готовится отметить 876-летие

Завтра в Москве будут отмечать День города! Столице исполняется 876 лет.

К празднику уже всё готово. Улицы украшены цветами, флагами и плакатами. Культурная и развлекательная программы подготовлены. Концертные площадки будут открыты во всех округах Москвы. Всего их 26. Самые масштабные мероприятия пройдут на Поклонной горе в парке искусств "Музеон" и на урбанфоруме в "Лужниках".

Также запланированы парад трамваев, речных судов, театральный марш и выставка ретро-транспорта.

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