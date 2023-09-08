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Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

14:00
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Обновлены 200 медицинских учреждений

Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник.

В ходе первого этапа были реконструированы 200 морально и физически устаревших поликлиник.

"Мы сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием, по стилю совершенно другие, комфортные для посетителей и врачей", – сказал он в ходе осмотра медицинского учреждения в Лосиноостровском районе.

Собянин также поздравил врачей и жителей Лосиноостровского района с открытием нового медицинского учреждения. Здесь были реконструированы две поликлиники, сделаны пристройки ко взрослой поликлинике.

Во втором этапе будет реконструировано 140 поликлиник, еще 10 – заново построено. Завершить второй этап планируется в 2025 году.  

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