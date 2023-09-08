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МИД России заявил о давлении стран "семерки" на Индию перед саммитом G20

14:00
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Запад настаивает на отражении в документах своих подходов по вопросу Украины

Страны "Большой семерки" оказывают давление на Индию перед саммитом G20. Запад настаивает на отражении в документах форума "двадцатки" своих односторонних подходов к вопросу конфликта на Украине, заявили в МИД России.

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В Москве отметили, что Нью-Дели на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата Группы двадцати. США и их союзникам не удалось нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Индии своими конъюнктурными соображениями – в частности, отвергнув требования Запада по приглашению Украины к участию в форуме.

В заявлении МИД России подчеркивается, что G20 испытывает негативное влияние геополитических трений и раскола в международном сообществе. Ущерб конструктивному подходу к важным проблемам наносит и односторонний подход западных государств по продавливанию своих конфронтационных инициатив.

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