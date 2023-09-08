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ВСУ потеряли в боях за Работино 10 тысяч человек

14:16
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Контрнаступление Украины терпит крах

Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области за все время боев около 10 тысяч человек и только за последние две недели около 3 тысяч. Об этом рассказал в пятницу, 8 сентября, врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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В эфире телеканала "Россия 24" политик рассказал, что этих "мясных штурмов" у ВСУ "потери сумасшедшие", а на линии фронта фиксируется "огромное количество трупов" украинских солдат, которых их командование не успевает забирать.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг игнорированием вопроса депутата Европарламента фактически подтвердил, что Украина во время военного конфликта потеряла полмиллиона военнослужащих.

Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские политики увидели заметный прогресс в наступательных действиях ВСУ в зоне военной спецоперации. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на колоссальную поддержку стран "коллективного" Запада, украинское контрнаступление "с треском провалилось".

Источники в Белом доме отмечали, что "у Украины около шести-семи недель перед тем, как контрнаступление ВСУ окончательно завершится". При этом официально Вашингтон утверждает, что все решения относительно ведения боевых действий Киев принимает самостоятельно.

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