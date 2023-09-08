Мишустин рассказал об адаптации бизнеса к санкциям

Предприниматели справляются с внешним давлением

Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам и осваивает перспективные ниши, а также расширяет действующие проекты. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Политик подчеркнул, что деловая активность в России динамично восстанавливается. Основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство, в частности, обрабатывающая промышленность.

Вместе с тем премьер предупредил, что риски никуда не делись, необходимо "учитывать все накопленные дисбалансы, и в том числе вызовы в мировой экономике", сообщает РИА Новости.

Ране глава кабмина отмечал, что сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: количество таких компаний составляет 6 млн, а численность работающих приближается к 30 млн человек.

По оценке российского лидера Владимира Путина, "в целом наши компании, предприятия, бизнес работают устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности" вопреки рестрикционным мерам западных государств.

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