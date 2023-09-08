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ВС России отразили пять атак в районе Вербового

14:36
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Это на запорожском направлении

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак противника на запорожском направлении.  

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСУ попытались атаковать в районе Вербового в Запорожской области.

"В течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

Противник потерял до 40 военнослужащих, 15 единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".

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