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ПВО пресекла попытку атаки дронов на избирательный участок под Херсоном

14:43
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Власти заявили о диверсионной провокации киевского режима

Два украинских беспилотника пытались атаковать избирательный участок в Херсонской области. Оба дрона были сбиты российской системой противовоздушной обороны, сообщила председатель избиркома Марина Захарова.

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Захарова уточнила, что БПЛА были сбиты над избирательными участками  в Скадовском муниципальном округе. Председатель избиркома подчеркнула: если бы дроны достигли своей цели, не обошлось бы без жертв.

Власти региона назвали попытку атаки в день выборов диверсионной провокацией со стороны Киева. По словам Захаровой, следовало ожидать, что Украина не оставит в покое избирательный процесс в Херсонской области. При этом Киев наносит удары исключительно по мирным жителям, приводит высказывание председателя избиркома ТАСС.

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