Москва предупредила о последствиях применения таких боеприпасов

Главная тревога Евросоюза — это "выживание Украины", а не решение Соединенных Штатов отправить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

По словам чиновника, он "не стал бы переживать из-за того, что союзники поставляют Украине для того, чтобы она смогла защититься", сообщает РИА Новости.

В российском посольстве в США ранее заявили, что "одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях". Дипломаты напомнили про "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан.

При этом Соединенные Штаты не впервые поставляют Киеву оружие, представляющее особую опасность для гражданского населения. До того Вашингтон отправил украинской армии кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира.

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