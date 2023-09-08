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Экс-разведчик Шаффер разоблачил план Белого дома по Украине

15:37
  • пятница
  • 08 сентября 2023

США пытаются прикрыть провалы украинской армии

Соединенные Штаты предпринимают усилия, чтобы создать видимость сопротивления Вооруженных сил Украины ради маскировки их ошибок и промахов. Такое мнение в пятницу, 8 сентября, высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер.

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По мнению эксперта, госсекретарь США Энтони Блинкен, недавно побывавший в Киеве, "растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России".

Однако Шаффер выразил убежденность в том, что это не сработает, сообщает РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли в районе села Работино за все время боев около 10 тысяч человек, при этом только за последние две недели потери ВСУ составили около 3 тысяч бойцов.

Американский военный эксперт Дэниэл Дэвис отмечал, что нынешний подход Вашингтона к поддержке Украины — давать столько, сколько потребуется — приводит лишь к потерям населения и разрушению украинской инфраструктуры.

При этом бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер выражал мнение, что военное командование США не допустит горячего конфликта с Россией, потому что американские генералы хорошо понимают, к каким последствиям он приведет.

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