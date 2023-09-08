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Боррель: Грузия выполнила три из 12 условий для статуса кандидата в ЕC

15:19
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Время для реформ еще есть

Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Напомним, что буквально на прошлой неделе правящая партия Грузии объявила об инициации импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили. По мнению лидера партии "Грузинская мечта" Ираклия Коба, такое решение принято на фоне "несогласованных визитов" Зурабишвили в ведущие страны ЕС. Позднее импичмент в отношении действующего президента поддержал нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили.       

Как отметил высокопоставленный дипломат, на сегодняшний день одной из приоритетных задач правительства Грузии является выполнение 12 условий, которые ранее были обозначены ЕК для получения статуса страны-кандидата в Европейский союз.

"На июнь вы реализовали три. Остается реализовать еще девять", - заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что у грузинских властей все еще есть время для выполнения оставшихся условий. По его словам, для успешного получения этого статуса Грузия должна не только реформировать "избирательную и судебную системы", но и объявить "публичную борьбу с олигархией".

"Для вступления в ЕС необходимо много работать, а также проявить политическую волю и четкую приверженность ценностям объединения", - заключил дипломат.

Уточняется, что на данный момент Боррель находится в Грузии с двухнедельным визитом.  

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что, несмотря на объявление импичмента со стороны правящей партии страны, она ни при каких условиях не собирается уходить в отставку. По словам грузинского лидера, требования депутатов "абсурдны", поскольку заграничные поездки являются "конституционной обязанностью" любого президента.  

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