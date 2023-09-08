Лавров заявил о попытках Киева взорвать газопроводы в Черном море

Украинская сторона использовала открытые коридоры для запуска дронов

Западные государства требуют, чтобы Россия разрешила Украине опять экспортировать зерно. Москва этого Киеву не запрещает - однако пропускать украинские корабли по гуманитарным коридорам не будет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Российский министр напомнил: когда эти коридоры были открыты, украинская сторона использовала их для запуска надводных и подводных аппаратов. С их помощью Киев атаковал не только военные, но и гражданские российские суда, заявил глава российской дипломатии на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.

Лавров также сообщил, что украинские морские дроны пытались атаковать военные корабли, которые патрулировали вдоль маршрутов газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Министр подчеркнул, что решение о патрулировании было принято после того, как поступила информация о планах подрыва этих трубопроводов украинскими диверсантами, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"