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Мегапроекты: что Москва подарила жителям на День города

22:25
  • пятница
  • 08 сентября 2023

В столице ведется масштабное строительство инфраструктуры

Крупные инфраструктурные проекты - в принципе, визитная карточка Москвы. А сейчас, в преддверии празднования дня города, в столице и вовсе каждый день что-то запускают и открывают. Город любит делать подарки своим жителям и гостям.

Из вагона метро – на трап самолета! Не мечта – московская реальность. Аэропорт "Внуково" стал первым в стране с собственной станцией метро. Пассажиры, в год их будет 15 миллионов, рады! А на лицах красавиц-стюардесс – ослепительные улыбки.

Солнцевскую линию столичной подземки продлили сразу на две станции - "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино". Интерьеры завораживают. Портреты легендарных авиаконструкторов. Светильники в форме турбин. Под потолком парит уменьшенная копия сверхзвукового пассажирского Ту-144. Ну а соединяет новые станции один из самых длинных в столице метромостов.

"Мы закончили колоссальную работу. Закончено строительство одной из самых протяжённых линий метро – Солнцевской ветки от Делового центра до Внуково. Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей. Одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы", построены 14 станций метро, сегодня запускаем последние две – это "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны - 40 минут", - сообщил Собянин.

"Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" - названия новых станций салатовой ветки. С которой, как и со многих других, можно пересесть на МЦД. И доехать практически до любой точки города, да что там –  всей московской агломерации.

Уже на этой неделе запустят четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский". 86 километров, 36 станций. Из которых 18 с пересадкой на другие виды транспорта. Вместо старых платформ теперь – современные городские вокзалы. Пересадки удобные, а главное бесплатные. Экономия денег и времени.

Еще один транспортный мегапроект – Московский скоростной диаметр. Целая сеть автомобильных магистралей. По решению москвичей Северный дублёр Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона. 

Эксперты посчитали: транспортная доступность улучшится практически в каждом третьем районе Москвы. На дорогах - новые электробусы, парк которых – крупнейший в Европе. Ну а на Москве-реке свой электротранспорт – трамвайчики. Новшество 2023 года. Не только быстро, но и красиво.

Причём, всё эти "Фильки" и "Синички" - отечественного производства. Столичная промышленность сейчас вообще переживает настоящий бум. С конвейера возрожденного завода "Москвич" сошло уже 20 тысяч автомобилей. А на этой неделе запустили производство новой. Уже третьей по счету модификации – "Москвич 6".

А эти автомобили - пока в единственном экземпляре. Погрузчик, внедорожник и гоночный болид. Сразу видно, студенты МГТУ имени Баумана летом времени зря не теряли – конструировали!

У университета теперь сразу два новых корпуса. На Воробьевых горах выросла российская "Кремниевая долина". Научный кластер МГУ "Ломоносов". Рядом вновь открыл свои двери "Дворец пионеров". Посетителей которого встречают отреставрированные "Юные Ленинцы". 

В Москве уже целых 15 бассейнов с искусственным подогревом. А через 4 года по количеству пляжных зон столица может обойти Сочи. Круглый год в городе можно кататься и на коньках. Например, во Дворце спорта в Некрасовке. Свой любимый парк теперь есть практически в каждом московском районе. 

"Конечно, изменилось! Мы сюда приехали, здесь болото было. А сейчас, видите какая красота! Мне нравится "Мой район" – говорят жители района.

А именно - городская программа комплексного развития. Реновация, благоустройство, транспортная доступность и, конечно, здравоохранение. В масштабный проект капитального ремонта поликлиник включили еще 140 зданий. К двум сотням уже отремонтированных. Аналогов программы в мире просто нет.

Новый стандарт действует и для оказания экстренной помощи, когда счет идёт на минуты. В городе уже открыты три флагманских центра на базе Склифа, больниц Вересаева и имени Филатова.

Врачам помогает уникальная система искусственного интеллекта. "Умный город" вообще одна из визитных карточек Москвы. Российскую столицу признали первой по уровню технологического развития среди городов БРИКС. Уступают даже Пекин и Шанхай. Взять хотя бы "Московскую электронную школу" или сервисы для абитуриентов. А еще Москва - это, конечно, город фестивалей. "Путешествие в Рождество", "Пасхальный дар" и сейчас - "Цветочный джем". 12 ландшафтных садов от лучших дизайнеров разместились по всему городу. Меланхоличный "Оазис у воды", яркие "Цветы Юга", "Библиотечный сад" - для интеллектуалов. И вот такие - "Живописные холмы" на Манежной площади.

График столичных бабушек и дедушек расписан по минутам. Иностранный язык, йога, зумба, модная нейрографика и целительная китайская гимнастика цигун. Одним словом – стареть некогда. Вот и ко Дню города основательно подготовились. Будет своя площадка. А сколько всего ждёт москвичей и гостей города.

Самое спортивное место столицы - Лужники. Празднование дня города здесь совпало с проведением Московского Урбанфорума. В программе: концерт, инсталляция "Город в миниатюре" Достопримечательности, парки, скверы, мосты и эстакады - как на ладони. На поле Большой спортивной арены. Ну и, конечно, изюминка - искусственная волна и шоу вейкбордистов. Мощный поток воды поднимает спортсменов на высоту до 10 метров.

Музеон, Цветной бульвар, Поклонная гора. День рождения "Лучшего города Земли" будут праздновать и в районных парках. Ведь это тот случай, когда с каждым годом становится только лучше! А возраст явно идёт исключительно на пользу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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