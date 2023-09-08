В США готовятся к голосованию по импичменту Байдену

Ведется разработка агрессивного ответа на действия представителей Республиканской партии

Белый дом ведёт активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, подготовка включает в себя разработку агрессивного ответа на действия представителей Республиканской партии. Само голосование анонсируют уже на начало сентября, когда американские законодатели вернутся с каникул. И, судя по данным американских СМИ, желающих поддержать начало расследования по импичменту гораздо больше, чем хотелось бы Белому дому.

Рядовые американские избиратели – причем, даже демократы - уже определились: они поддержат досрочную отставку своего лидера Джо Байдена, если будет доказано, что он занимался финансовыми махинациями. А вот среди сенаторов и конгрессменов – что важно – республиканцев – обнаружились предатели, которые импичмент Джо Байдена не поддерживают.

"У спикера Конгресса Кевина Маккарти недостаточно голосов, чтобы приступить к расследованию импичмента. В его фракции много членов, которые хотят, чтобы Джо Байдена привлекли к ответственности. Но умеренные республиканцы несмотря на то, что они видели банковские выписки, слышали истории о махинациях, заявляют, что нет никаких доказательств того, что Джо Байден сделал что-то незаконное. И именно поэтому они не согласятся с импичментом", - говорит ведущий Fox News Стив Дуси.

И всё же американская демократия поражает своей избирательностью. Например, против Трампа дело об импичменте возбуждалось дважды, и дважды не было найдено никаких оснований для досрочной отставки. А вот мошеннические схемы семейства Байденов, главной фигурой в которых является Джо, уже не просто найдены и обнародованы, но и даже подтверждены документами ФБР, письмами из ноутбука сына Джо Байдена – Хантера, и признаниями его бывших деловых партнёров.

"Получил ли Джо Байден хоть цент с этих денег - совершенно не важно, ведь, в соответствии с нашим законодательством, даже если деньги уходят не самому госслужащему, а иному физическому или юридическому лицу, такие вещи всё равно считаются случаями взяточничества. Ну а взяточничество — правонарушение, преследуемое в порядке импичмента", - рассуждает юрист-аналитик Fox News Грег Джарретт.

Но вашингтонское болото всё равно считает все предъявленные доказательства недостаточно весомыми и предпочитает верить словам Джо Байдена.

"Байден сказал, что никогда не имел никакого отношения к бизнесу своего сына и даже никогда с ними не разговаривал. Но мы узнали, что он не только участвовал в телефонных переговорах, но и приходил на ужины. А после одного такого ужина Хантер Байден получил новый Porsche, ему перевели более 3 миллионов долларов. Мы узнали, что, поскольку Байден был действующим вице-президентом, его семья создала 20 подставных компаний. И если вы посмотрите на всю информацию, которую мы смогли собрать до сих пор, естественным шагом вперёд станет расследование по вопросу импичмента", - сказал спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

И хотя клан Байденов публично насмехается над республиканцами и наотрез отказывается признаваться в коррупционных схемах, в которых были замешаны Румыния, Китай, Украина - по действиям Белого дома можно понять, что администрация Байдена серьёзно озадачена. Например, уже принято решение вести самую агрессивную кампанию против импичмента – точно такую, когда Билла Клинтона обвиняли в изнасиловании Моники Левински.

"Большую часть августа команда Белого дома потратила на анализ прошлых попыток запустить импичмент. В частности, они изучили, что произошло в далёком 1998 году с президентом Биллом Клинтоном. Они обращались к этому событию как к шаблону для своей стратегии по противодействию расследования перед импичментом, которое проводится прямо сейчас", - рассказал журналист Питер Александр.

Зато Дональд Трамп, которому уже грозит не импичмент, а фактически пожизненный срок заключения всего лишь за неправильное хранение государственных документов, заявил, что готов защищаться в суде самостоятельно. И в победе уверен, потому считает предъявленные ему обвинения злоупотреблением властью и вмешательством в выборы.

Впрочем, Трампа, как и других республиканцев-правдорубов, в Вашингтоне никто слушать не хочет, напротив, придумывают как бы эффективней закрыть рты всем обвинителям Джо. И вот буквально на этой неделе нашли в конституции поправку, принятую в 1868 году, которая запрещает политическим лидерам избираться, если они принимали участие в мятеже против США. Ну а так как Трампа уже судят за организацию штурма Капитолия 6 января 2021 года, то он идеально попадает под запрет баллотироваться в президенты. По крайне мере, демократы в этом убеждены.

"На мой взгляд, нападение на Капитолий было спланировано – с целью сорвать мирную передачу власти, как это предусмотрено конституцией. Поэтому я думаю, что это весомый аргумент. И этот вопрос должен быть решён в суде", - заявил сенатор-демократ Тим Кейн.

Похоже, что и Трамп, и Байден до конца предвыборной гонки погрязнут в судебных разбирательствах, причём большинство американцев уверены, что Байден судебные тяжбы может и не пережить. А 73 процента избирателей заявили, что 80-летнй Байден уже слишком стар для того, чтобы опять баллотироваться в президенты. Трамп же и вовсе сказал, что Байден умирает прямо сейчас.

Но так как смерть Байдена всё же спланировать сложно, то для подстраховки на арену выпустили тяжёлую артиллерию – журналиста Такера Карлсона. Он всегда симпатизировал Трампу, но до сих пор не опускался до обсуждения чужого грязного белья. Ну а несколько дней назад вдруг опубликовал интервью с якобы бывшим любовником Барака Обамы.

Казалось бы, зачем американцам сейчас информация о сексуальных предпочтениях бывшего президента Барака Обамы? Но дело в том, что в США на сегодняшний день нет лучшего кандидата на пост главы государства, чем жена Обамы. Мишель – не белая, с двумя детьми, с юридическим образованием – и до недавнего времени с идеальной репутацией. Но вот теперь и её облили грязью. Типичная история для президентской гонки в Америке - чистым в Белый дом ещё не заходил ни один победитель.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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