Самоликвидация Германии: почему рухнула экономика "локомотива Европы"

Рецессия охватила все стороны жизни в ФРГ, говорят специалисты

В Германии с каждым днём всё веселее и веселее. Страна продолжают платить за утрату суверенитета в пользу США. 10-кратный рост дефицита бюджета, неудовлетворительный, как выразился канцлер Шольц, рост экономики, исход производителей, более напоминающий уже паническое бегство. Ситуация усугубляется с каждым днём, в государстве, некогда бывшем локомотивом Европы, фиксируется рост детской бедности. Это уже близко к катастрофе.

Немецкие СМИ шутят, что Шольц с пиратской повязкой символизирует экономику Германии. В начале прошлого года она была здоровой, а теперь выглядит побитой и жалкой. Но если глаз у канцлера уже заживает после лечения, то прогнозы по выздоровлению экономики пока неутешительные. Даже сам Шольц, который, как и большинство современных европейских политиков грешит популизмом, вынужден был признать проблемы. Хотя и сделал это максимально мягко.

"Текущий рост экономики Германии является "неудовлетворительным". Германия ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта", - заявил Шольц.

Немцы с такой характеристикой не согласны, потому что знают – все намного хуже. Две трети избирателей хотят смены правительства. При этом работой самого пирата Олафа недовольны 70 процентов бюргеров.

"Если говорить о повязке на глазу у господина Шольца, то это слабо отображает нынешнюю ситуацию в Германии, потому что, скорее, там можно видеть человека, у которого повязка на двух глазах сразу – там ничего не видно. С точки зрения экономики все стало намного хуже, с точки зрения политической – все вообще никакое. Ситуация изменилась ровно, даже если сказать в противоположную сторону, то ничего не сказать. Эта рецессия, о которой все говорят, она охватила все стороны жизни", - отметил политолог Александр Сосновский.

Немцы перестали интересоваться политикой. А политики перестали предлагать конкретные шаги по выходу из кризиса. Но главная жертва – это немецкая промышленность. Массовый исход производств в другие страны идет весь 2023 год. Большинство компаний переводят мощности в США, Канаду и в некоторые азиатские государства. В самой Германии работать стало невыгодно, а порой и просто невозможно.

"Много проблем свалилось одновременно. Это и нарушение поставок энергоносителей. Но это не единственная беда. Проблема в том, что денежно-кредитная политика ужесточилась параллельно. Потому что длительное время Европейский центральный банк накачивал деньги в европейскую экономику, и теперь за это приходится платить. Поэтому так совпало: издержки выросли из-за энергоносителей, а кредиты стали намного дороже, потому что необходимо бороться с инфляцией, которая началась. Поэтому получился целый клубок проблем", - рассуждает экономист Андрей Бунич.

Распутать этот клубок нынешнее правительство, зависимое от Вашингтона, не то что не может, а не хочет. Реальные доходы падают, а значит, снижается и спрос. Затем идет сокращение промпроизводства. В Германии уже не только СМИ, но и политики говорят о том, что в стране началась деиндустриализация. Решить проблему могли бы относительно недорогие энергоресурсы из России, но теперь Берлин надолго может о них забыть. Как и о традиционно высоких доходах своего бизнеса у нас в стране. Концерн "Фольксваген" в 2021 году зафиксировал в российском филиале рекордную выручку в 517 миллиардов рублей. Сейчас эта цифра равна нулю. По сути же, компания потеряла еще больше из-за нарушения цикла производства и утраченных инвестиций в рынок России. И таких примеров с миллиардными потерями – десятки.

"У них есть кредиты. А кредиты, опять же, в немецких банках. Поэтому сейчас стоит вопрос о банкротстве "Дойче банка" – крупнейшего банка Германии. Уже в конце марта он был на грани банкротства и его еле спасли. Но не факт, что его спасут этой осенью или через несколько месяцев. Это может привести к эффекту домино для всей немецкой экономики, к банкротству многих предприятий и финучреждений", - отметил Андрей Бунич.

И не просто может, а уже приводит. Статистика банкротства во всем Евросоюзе побила десятилетний антирекорд. В самой Германии дефицит бюджета только за год вырос почти в 10 раз – с 4,5 до 42 миллиардов евро. Накануне сразу 7 федеральных земель открыто обратились к Шольцу, чтобы тот принял меры по недопущению банкротств и бегства промышленности. Но канцлер куда больше занят поиском очередных миллиардов на оружие для киевского режима. Такое отношение бьет не только по репутации самого Шольца, но и по его однопартийцам. Рейтинг СДПГ снизился до 16 процентов. Не помогает даже прошлогодняя мантра о том, как успешно и почти безболезненно Германия якобы отказалась от российского газа и смогла накопить достаточно топлива в хранилищах.

"Это на случай перебоев, холодной погоды, для того, чтобы домохозяйства не страдали. Вот для чего эти хранилища, в основном. А если начинают выступать главным ресурсом для промышленности, и непонятно, как ее покупать, потому что в тот момент, когда возникнут сложности, цена может взлететь, как мы видели по прошлому году. Поэтому не исключены серьезные перебои этой зимой. И если возникнет конфликт между промышленным потреблением и потреблением домохозяйств, это может привести к коллапсу энергетическому в Германии", - отметил Бунич.

Тем более, что Берлин по собственному желанию отказался от своих АЭС, но при этом продолжает закупать атомную энергию во Франции, только уже по значительно более высокой цене. Которая вырастет еще больше после возникших у Парижа проблем в Африке с поставкой оттуда дешевого урана. Со стороны за проблемами Германии, Франции, да и всей Европы с нескрываемой радостью наблюдают США и Британия. Дошло до того, что англосаксонские СМИ откровенно издеваются над Берлином, заявляя: Европа сможет победить кризис благодаря остановке производств, которое приводит к снижению потребления. А снижение потребления – это польза для экологии – сплошные плюсы.

"Я понимаю, конечно, что "Вашингтон Пост" хотел бы чистой экологии в Германии, когда бы население просто умерло и вымерло, тогда бы, конечно, никаких выбросов не будет. Просто будет одно сплошное кладбище. Конечно, никаких плюсов в исчезновении индустрии Германии, в переезде в США нет. Что касается экологии и выбросов, то это старая песня, всем надоевшая. И все давным-давно понимают, что эта зеленая повестка в большинстве своем представляет интересы определенных коммерческих кругов", - сказал Сосновский.

Кругов, в первую очередь, американских. В Штатах понимают, что их привычная военно-финансовая гегемония уходит в прошлое и стараются сохранить старый миропорядок хотя бы в одном из регионов.

"Они знают, что Россия и Китай им не по зубам. Но они хотят быть империей для европейцев. И они продолжают атаки под ложным флагом против своих же союзников. Так же, как и делали это во время Холодной войны. И прямо сейчас они используют украинский конфликт для оправдания санкций. А кто они вообще такие, чтобы эти санкции вводить? Но в итоге вводят и заставляют это делать европейцев. При том, что для Европы – это, по сути, санкции против самих себя", - рассуждает французский журналист, политолог Тьерри Мейсан.

Запущенный процесс обескровливания Европы уже стал необратимым, но пока ударил лишь по наиболее незащищенным слоям. Бедные стали жить беднее, а богатые – расходуют сбережения. Та же Германия за годы в статусе локомотива ЕС сумела накопить 280 миллиардов евро. Впрочем, такая подушка безопасности помогла бы немецкому паровозу пережить легкую аварию, но никак не падение с моста.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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