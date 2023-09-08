Киевский режим испытывает дефицит профессиональных военных

Перед началом украинского контрнаступления ВС России встроили "мощнейшую" оборонительную систему в зоне военной спецоперации, передает издание The Washington Post со ссылкой на комментарий бывшего морского пехотинца ВС США Марка Канциана.

Как отметил американский офицер в отставке, классическая военная теория гласит, что "наступающая сторона" должна как минимум в три раза превосходить силы "обороняющейся".

"С такой продуманной обороной, как у российских военных соотношение должно быть значительно больше", - заявил Канциан, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что для успешной реализации наступательных действий численность военнослужащих ВСУ должна в шесть-десять раз превосходить количество "живой силы" российской армии. По его словам, именно "острая нехватка" военной техники и профессиональных военных привела к провалу контрнаступления Украины.

Уточняется, что одним из главных факторов значительного замедления украинского контрнаступления являются "широкомасштабные" минные заграждения российских военных в зоне СВО. Иными словами, развернутые ВС России минные поля привели к "бегству" военнослужащих ВСУ при осуществлении наступления на ключевых линиях соприкосновения, заключили авторы публикации.

Ранее журналисты издания The Economist, ссылаясь на анонимный источник из Белого дома, сообщили, что контрнаступление украинской армии в зоне военной спецоперации завершится уже через пару месяцев. По словам американского чиновника, Вашингтон планирует значительно сократить финансирование киевского режима из-за "тотального провала" наступательных действий ВСУ. Позднее президент России Владимир Путин в ходе очередного брифинга также констатировал безрезультативность наступления Киева, отметив, что украинская сторона потеряла "колоссальное количество" солдат и военной техники.

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