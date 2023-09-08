Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва-Казань

Время в пути сократится вдвое

Владимир Путин сегодня дал старт движению сразу на нескольких участках новой магистрали М-12 "Восток" - автомобилисты получили более 300 километров первоклассной дороги. Президент сделал это в Арзамасе, где пока заканчивается трасса. Магистраль, которую построили раньше срока на полгода, стала своеобразным полигоном для применения новых отечественных технологий. Так, мост через Оку в районе Мурома - первый в России вантовый мост, возведенный без привлечения иностранных специалистов. Начинается трасса в Москве. И в столице, как рассказал мэр Сергей Собянин, который тоже принимал участие в церемонии, строители соединили ее со скоростным диаметром. Тем самым связав две автомагистрали - на Санкт-Петербург и на Казань. В столицу Татарстана М-12 придет уже в декабре.

Свыше 400 километров зеркально ровного асфальтового покрытия. Две-три полосы в каждую сторону, защитные шумозащитные экраны и благоустройство. Новый участок трассы М-12 соединит Москву, Владимирскую и Нижегородскую области. Над проектом одновременно трудились свыше 30 тысяч человек. Дорожники управились с работами на 10 месяцев раньше срока. Старт движению дал президент Владимир Путин.

Если раньше дорога из Москвы до Мурома занимала пять часов, то теперь время в пути сократится вдвое. Никаких светофоров и плотных транспортных узлов: новая трасса пролегает в стороне от крупных населенных пунктов. А вот небольшие города, такие как Муром, Касимов или Гусь-Хрустальный, наоборот, получат более качественное транспортное сообщение с региональными центрами. Автомобилисты успели подметить: новая трасса М-12 - это сумма обозначений двух соседних – М-5 и М-7. Движение по ним, безусловно, тоже станет свободней.

"В целом сегодня мы делаем ещё один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности наших территорий", - заявил Путин.

Максимально разрешенная скорость на открытом участке магистрали - 110-130 километров в час. Которые почти не ощущаются за счёт качества асфальта. Дорога состоит из трех слоев. Такая технология, обещают в Росавтодоре, обеспечит высокую прочность и позволит эксплуатировать полотно почти 10 лет, не прибегая к ремонту.

Водителям будет не только приятно проехаться, но и по дороге отдохнуть. Вдоль трассы уже действуют современные заправочные станции, где можно и перекусить, и даже принять душ или воспользоваться прачечной. А ещё - кафе, отели и детские площадки. Строители учли все, чтобы сделать дорогу безопаснее: на всем протяжении магистрали появятся восемь наземных переходов и 40 подземных тоннелей. Наиболее сложным этапом работ стало возведение трёх мостов. Через Оку – почти полтора километра - первое вантовое сооружение, которое полностью разработано и сертифицировано в России.

Впрочем, полюбоваться пейзажами особо не выйдет: вся трасса спроектирована по принципу безбарьерной среды. Никаких шлагбаумов даже на въезде на платный участок. Специальные рамки автоматически спишут сумму, если автомобиль оборудован транспондером, или зафиксируют номера – оплатить можно будет через сайт Госуслуг. Впрочем, этим комплекс цифровых решений на новой магистрали не ограничивается. Технологии способны в режиме реального времени следить за погодой, фиксировать дорожные происшествия и собирать данные о проезжающих машинах. Все это позволит обеспечить безопасность и оперативно реагировать на дорожную ситуацию. Но что особенно важно, абсолютно все разработки – отечественные. А значит полностью защищены от внешних вмешательств или утечек данных.

Проектировщики учли и удобный выезд на трассу, в частности, из загруженной столицы. Финишный участок Московского скоростного диаметра соединил трассы на Санкт-Петербург и Казань.

"Что касается связки на Казань, нам за этот период времени необходимо было построить 14 км дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы к пуску. Магистраль очень важная, ежедневно по ней будут проезжать около 40-50 тысяч автомашин и порядка 20 тысяч пассажиров общественного городского транспорта, серьезно разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть", - рассказал Собянин.

Не забывает город и о благоустройстве. Ряд крупных проектов столица реализовала совместно с Московской областью. В Косино-Ухтомском и в Некрасовке появился уютный сквер, бульвары. По просьбе местных жителей высадили почти 5 тысяч деревьев. В том числе вокруг Белого и Чёрного озер. На берегу возвели современную пляжную зону и волейбольную площадку.

"Прямо через озеро пройдет пешеходный мост, можно будет гулять, ходить к метро, к социальным объектам, я думаю, будет всем комфортно", - отметил Собянин.

"Новый парк. Мы назвали его символически – парк Дружбы. Он соединит два больших микрорайона. В одном – в Москве живет около 100 тысяч человек. А у нас в Люберцах – более 60", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Движение по трассам Московской области, кстати, тоже станет заметно свободнее. В том числе за счет нового открытого участка М-12. Строители поделились планами и на ближайшие годы. Сейчас маршрут охватывает три региона. Но в будущем трасса пересечет Чувашию, Татарстан и Башкирию, зайдет на территорию Пермского края и завершится в Екатеринбурге, став частью транспортного коридора Европа – Западный Китай.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"