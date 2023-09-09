Собянин поздравил москвичей с Днём города

Столица отмечает 876-летие

Сергей Собянин поздравил жителей города с 876-летием столицы. Видеопоздравление опубликовано в его личном блоге.

"Уважаемые москвичи, поздравляю вас с Днём города. Нашей Москве исполнилось 876 лет, и это не просто абстрактное течение времени, это почти 35 поколений москвичей, которые трудились и создавали наш город. Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда её развитие останавливалось, но почти никогда наш город не шёл вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды", – сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что последние 150 лет стали наиболее динамичным периодом развития города, а его население увеличилось в 13 раз.

За последние годы в Москве в полтора раза увеличилась протяжённость метрополитена; были построены свыше 1,2 тысячи километров новых дорог и больше половины транспортных развязок, эстакад, мостов и тоннелей; было создано наземное метро и соединены ранее разрозненные пригородные железные дороги в комфортабельные центральные диаметры – была создана современная, "лучшая в мире модель наземного общественного транспорта и такси".

Кроме того, за 13 лет было воссоздано почти тысяча парков и скверов, реконструированы сотни городских улиц и площадей, тщательно отреставрировано большинство памятников истории и архитектуры, созданы новые сцены для большинства столичных театров.

За это время были созданы "лучшие в мире центры "Мои документы" и лучшая в мире, по версии ООН, система электронных услуг". Москва также вошла в пятёрку лучших систем школьного образования в мире.

На четыре года увеличена средняя продолжительность жизни горожан, радикально снижена детская смертность и смертность от болезней системы кровообращения. В разы была наращена высокотехнологичная медицинская помощь, перестроены большинство стационаров и половина поликлиник Москвы.

"Все это и очень многое другое нам удалось сделать. Удалось сделать с вашей поддержкой и вашей помощью, вашими руками, умом и талантом. И сегодня наша Москва лучше многих городов, которым мы еще недавно завидовали. Мы вправе сказать, что хорошо поработали. И сегодня празднуем не только день рождения, но и день возрождения нашего города. Это наш город! Это наш дом, который мы любим, которым гордимся, который развиваем и в который верим! Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе на земле – Москве. С праздником, друзья!" – завершил свою речь Сергей Собянин.

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