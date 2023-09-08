Умер главный дизайнер модного дома Dior

Марку Боану было 97 лет

Скончался французский модельер Марк Боан. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. Как сообщила газета Figaro, Боан умер нат 98 году жизни в своем доме в Бургундии, где жил в уединении с 1990-х годов.

Основатель модного дома Dior Кристиан Диор пригласил на работу Боана незадолго до своей смерти в 1957 году. А в 1960 году Марк сменил на посту главного дизайнера Dior занимавшего тогда эту должность Ива Сен-Лорана.

Клиентами известного модельера были звезды мировой величины. В их числе актрисы Элизабет Тейлор и Грейс Келли, принцессы Монако Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета, а также художница Ники де Сен-Фалль, передает ТАСС.

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